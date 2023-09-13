Эксперт: содержание переговоров России и КНДР в ближайшее время может остаться закрытым

Как отметил заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, программа переговоров "была содержательно насыщенной и нестандартной"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Содержание переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в ближайшее время может остаться закрытым. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

"Официальные результаты, которые были оглашены, достаточно лаконичные - в лаконичной форме были преподнесены, поэтому мы можем предположить, что основная часть переговоров прошла в закрытом режиме. Как и анонсировалось и [пресс-секретарем президента РФ Дмитрием] Песковым, и нашим МИД, что будут обсуждаться, в том числе, чувствительные проблемы, которые не подлежат обнародованию. Я думаю, с достаточной обоснованностью можно предполагать, что вот так оно и произошло, что большая часть достигнутых договоренностей осталась и останется на ближайшее время закрытой", - сказал он.

Аналитик также отметил, что программа переговоров "была содержательно насыщенной и нестандартной". Он обратил внимание на состоявшийся визит лидера КНДР на космодром Восточный и добавил, что ранее на космодроме был принят только президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Это тоже красноречивые факты доверительности и добрососедских отношений РФ и КНДР, устремленных к расширению и укреплению сотрудничества в различных областях, включая военно-техническую и космическую", - подчеркнул Воронцов.

Собеседник агентства, говоря о сотрудничестве двух стран в сфере экономики, указал, что "руководитель КНДР привез с собой очень большую команду представителей высшего ранга КНДР, включая экономический блок". Воронцов, упомянув также санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, отметил, что российская сторона "может их самостоятельно оценивать и интерпретировать". "Это подразумевает поиск каких-то нестандартных и креативных решений, путей расширения и насыщения нашего экономического сотрудничества, - продолжил он. - И, возможно, тоже не все из них подлежат широкой публичной дискуссии, так сказать, обнародованию".

Кроме того, эксперт указал на то ,что визит был также посвящен обсуждению "крайне злободневных тем и в области безопасности, поиску путей совместного реагирования на новые угрозы и вызовы, которые в большом количестве появились в последний год, в последние месяцы и на Дальнем Востоке, и в Северо-Восточной Азии, и вообще в целом мире для обеих стран". "Я лично оцениваю результаты этого визита, его результаты, как, безусловно, очень важные, содержательные", - добавил он.

Стратегическое сотрудничество

В ходе беседы с ТАСС ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов отметил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна становится стратегическим "ввиду того, что в эпоху глобальной турбулентности мир начинает делиться на военно-политические блоки, и это всерьез и надолго". Он также обратил внимание на то, что визит Ким Чен Ына в Россию стал "первым после трех лет ковидной изоляции".

Воронцов в этой связи охарактеризовал визит лидера КНДР как "красноречивый факт". "Все-таки после ослабления трехлетнего периода самоизоляции в связи с пандемией ковида это первый визит за рубеж, в Россию. Пхеньян придает Москве приоритетное значение в своей внешней политике", - заключил аналитик.