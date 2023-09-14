МИД Бразилии: расширение БРИКС не следует рассматривать в логике холодной войны

Мауро Виэйра считает, что политический капитал объединения продолжит расти и приносить политические дивиденды всем его участникам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /ТАСС/. Итоги саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), на котором участники договорились пригласить еще шесть стран присоединиться к объединению, не следует рассматривать в логике "холодной войны прошлого века", считает глава МИД Бразилии Мауро Виэйра. Об этом говорится в его статье в газете "Folha de S.Paulo".

"Во-первых, предложил бы быть осторожным в оценках, отправной точкой которых является заимствованная за рубежом логика, сходная с той, что использовалась в холодной войне прошлого века. Бразилия и ее дипломатическая служба всегда знали, как проложить курс в периоды расколов, как в эпоху двух мировых войн, так и в годы холодной войны", - отметил дипломат, подчеркнув, что как и ранее, в случае повторения в будущем подобных ситуаций крупнейшее латиноамериканское государство не станет автоматически занимать ту или иную сторону или вступать в союзы. "Для этого у нас достаточно опыта, доступа к любым собеседникам, ясного понимания национальных интересов и стратегического видения", - добавил министр.

Виэйра также подчеркнул, что не согласен с теми, кто полагает, что в расширенном БРИКС Бразилия не сможет сохранить былой дипломатический статус. "Сегодня, 15 лет спустя с момента основания блока, БРИКС стал намного весомее, и этот политический капитал продолжит расти и приносить политические дивиденды всем его участникам", - пояснил он свою позицию. По мнению дипломата, претендуя на статус постоянного члена расширенного СБ ООН, Бразилиа поступила бы нелогично, если бы блокировала расширение БРИКС. "Что объединяет его членов, так это интерес к формированию более справедливой системы международных отношений, приоритетом которой стало бы всеобщее развитие", - пишет министр.

"Правительство Бразилии удовлетворено результатами саммита, которые в полной мере отражают цели нашей страны. Возможные проблемы в будущем, как те, на которые указывают сейчас, так и те, что могут возникнуть позже, будут решаться исходя из столь же прагматичных и независимых позиций, свойственных бразильской внешней политике", - резюмирует глава МИД.

Решение о вступлении в БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии было принято в августе на саммите организации в Йоханнесбурге. Оно вступает в силу 1 января 2024 года.