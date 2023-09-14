Песков: Москва не понимает ни логику санкций Брюсселя, ни решений о их снятии и продлении

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Москва не понимает ни логику самих санкций Брюсселя, ни решений об их снятии или продлении, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, понимают ли в Кремле логику решений о непродлении санкций ЕС в отношении нескольких российских бизнесменов, Песков дал отрицательный ответ.

"Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. И вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Вот это то, что мы понимаем однозначно", - указал представитель Кремля.