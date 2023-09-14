14 сентября, 11:11,
обновлено 14 сентября, 11:16

Песков: Москва не понимает ни логику санкций Брюсселя, ни решений о их снятии и продлении

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Москва не понимает ни логику самих санкций Брюсселя, ни решений об их снятии или продлении, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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На вопрос, понимают ли в Кремле логику решений о непродлении санкций ЕС в отношении нескольких российских бизнесменов, Песков дал отрицательный ответ.

"Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. И вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Вот это то, что мы понимаем однозначно", - указал представитель Кремля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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