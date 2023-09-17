Эксперт: визит лидера КНДР в РФ показал, что обе страны не будут оглядываться на Запад

Как отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, Россия "приобрела гораздо большую свободу в своей внешней политике"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию показал, что страны больше не будут оглядываться на Запад и намерены развивать сотрудничество в своих интересах. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

По убеждению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, Россия после того, как разорвала фактически отношения с Западом, "приобрела гораздо большую свободу в своей внешней политике". Теперь, отметил он, "стали возможными какие-то шаги в плане сближения с Северной Кореей, на которые РФ раньше не шла". "Этот визит является не просто демонстративным шагом, показывающим сближение между двумя странами, - подчеркнул аналитик. - Я думаю, что это начало нового этапа в наших отношениях".

Кашин напомнил: после того, как КНДР напрямую поддержала специальную военную операцию (СВО), США, Европа, Южная Корея и Япония ввели санкции. Но Россия, продолжил он, может "не обращать больше особого внимания на позицию этих стран по вопросам своих связей с Северной Кореей и начать их развивать".

Исключительно важным назвал визит лидера КНДР заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. "Это первый визит Ким Чен Ына за границу после трехлетней ковидной самоизоляции, и то, что он совершен в Россию, говорит о существовании приоритетов, - указал он. - Это логическое продолжение той линии, которую КНДР демонстрирует с началом СВО". Аналитик особо подчеркнул, что это одна из немногих в мире стран, которая так решительно, бескомпромиссно поддерживает Россию на политическом уровне, голосует за РФ в ООН против резолюций, принимаемых Генассамблеей.

Развитие сотрудничества

Эксперты по итогам визита прогнозируют всесторонне развитие сотрудничества РФ и КНДР. "Думаю, будет развиваться и экономическое, и военное, и военно-техническое сотрудничество, - указал Кашин. - Россия будет делать все возможное для развития кооперации с КНДР".

При этом, по словам политолога, РФ будет избегать явных, очевидных и легко доказуемых нарушений санкций Совета Безопасности ООН. "Думаю, военно-техническое сотрудничество будет активизироваться в каких-то формах, но будут найдены такие варианты, которые безопасны будут для обеих стран и не будут создавать больших проблем в отношениях с третьими государствами для России", - убежден Кашин.

Воронцов в беседе с ТАСС обратил внимание, что значительная часть переговоров в рамках визита Ким Чен Ына проходила в закрытом режиме. "Это было заранее объявлено, что будут обсуждаться чувствительные темы, которые не подлежат обнародованию, так оно и произошло", - заметил он.

В частности, он напомнил: американская сторона уже больше года эксплуатирует тему, что КНДР уже поставляла РФ снаряды, но привести доказательства не смогла. "В этой связи в ходе визита было сказано, что есть интерес сотрудничать в различных областях, включая военную", - подчеркнул Воронцов.

Насыщенность визита

Визит лидера КНДР в Россию выделяется на фоне многих других высокой степенью насыщенности практическими делами, отмечают эксперты. Как указал заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Воронцов, за время визита "были многочисленные посещения важных объектов на территории России, и состав делегаций с обеих сторон был очень многочисленным, на высоком уровне". "Это говорит о том, что диалог был очень широкий", - подчеркнул он.

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в беседе с ТАСС также назвал визит Ким Чен Ына интересным и позитивным, в том числе для общей логики развития Дальнего Востока. "Лидер КНДР ездит по краю, встречается с губернаторами, провел переговоры с руководством РФ, - продолжил специалист. - Намечаются разные линии в развитии Дальнего Востока. Так, на Восточном экономическом форуме много говорилось о том, что многие страны Восточной Азии заинтересованы в развитии всего региона в мирном ключе". В этом направлении, по словам собеседника агентства, свое место может найти и КНДР. "Россия, конечно, может оказаться полезной КНДР с точки зрения общей конфигурации на Дальнем Востоке", - заключил Быстрицкий.