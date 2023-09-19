Песков: первая партия гумпомощи направилась в Карабах по двум направлениям 18 сентября

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что "это не спасло нас от возобновления боевых действий"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первая партия гуманитарной помощи направилась в Карабах по двум маршрутам 18 сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На тот момент (на момент получения президентом РФ Владимиром Путиным письма армянского премьера Никола Пашиняна о ситуации в Нагорном Карабахе - прим. ТАСС) происходила безумная работа по возобновлению потока гуманитарной помощи в Карабах. К нашему удовлетворению, по состоянию на вчера эта работа увенчалась успеха и первые партии по двум направлениям через Акдамскую и Лачинскую дорогу пошли", - рассказал Песков. "К сожалению, это не спасло нас от возобновления боевых действий", - добавил он.