19 сентября, 13:36,
обновлено 19 сентября, 13:43
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Песков: первая партия гумпомощи направилась в Карабах по двум направлениям 18 сентября

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что "это не спасло нас от возобновления боевых действий"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первая партия гуманитарной помощи направилась в Карабах по двум маршрутам 18 сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"На тот момент (на момент получения президентом РФ Владимиром Путиным письма армянского премьера Никола Пашиняна о ситуации в Нагорном Карабахе - прим. ТАСС) происходила безумная работа по возобновлению потока гуманитарной помощи в Карабах. К нашему удовлетворению, по состоянию на вчера эта работа увенчалась успеха и первые партии по двум направлениям через Акдамскую и Лачинскую дорогу пошли", - рассказал Песков. "К сожалению, это не спасло нас от возобновления боевых действий", - добавил он. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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