Косачев назвал обострение ситуации в Карабахе следствием вмешательства Запада

По словам вице-спикера Совета Федерации, принцип "разделяй и властвуй" продолжает доминировать во внешней политике Запада

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Трагичное и неожиданное обострение ситуации в Нагорном Карабахе является следствием безответственного вмешательства стран Запада во внутренние дела других стран и народов. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Вчерашнее трагичное и довольно неожиданное обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией с одной стороны и вполне предсказуемое костюмированное кривляние [президента Украины Владимира] Зеленского в ООН с другой - в конечном счете следствие одних и тех же явлений, а именно топорного и безответственного вмешательства государств Запада во главе с США во внутренние дела других стран и народов. Принцип "разделяй и властвуй" изобретен не вчера и продолжает доминировать во внешней политике Запада", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с интересом изучил выступление на Генассамблее ООН президента США Джо Байдена, который "все более безуспешно претендует на вселенскую мудрость и глобальное лидерство". "Судя по грубому искажению анализа происходящего (неважно - в силу глобального непрофессионализма либо вселенского цинизма), США уже давно не "град на холме", а "королевство кривых зеркал", - заявил Косачев.

Он привел слова Байдена о том, что только у России есть возможность немедленно положить конец войне, только сама Россия якобы препятствует миру. "Но ведь кому как ни Байдену должно быть известно, что миру препятствуют исключительно США и их союзники по НАТО, сначала не предотвратившие эскалацию, а затем и вытолкнувшие Украину на передовые линии фронта в защиту собственных интересов. Или как шли и чьей волей были прерваны мирные переговоры России с Украиной весной прошлого года? И не его ли госсекретарь со всех возможных и невозможных трибун от имени Украины заявляет об условиях мирных переговоров и их возможных сроках?" - напомнил политик.

По его словам, американский лидер также исказил условия, которые Россия выдвигает для мирного урегулирования: якобы ими являются "капитуляция Украины, территория Украины и дети Украины". "На самом деле условием мира, как о том всегда заявляла Россия, является учет интересов России в сфере безопасности и соблюдение прав русскоязычного населения на территориях, находящихся под украинским контролем, то есть тех самых "детей Украины", о которых в период с 2014 по 2022 год ни разу не вспомнили ни Байден, ни его союзники", - констатировал Косачев.

Также он отмел обвинения США в причастности России к уничтожению системы контроля над вооружениями. "Уничтожили все, что было можно, именно они, американцы, даже коллективная подпевка со стороны натовских сателлитов не сможет переписать эти позорные для Запада страницы в истории контроля над вооружениями", - отметил сенатор.