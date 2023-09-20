Песков заявил, что Путину доложено о мероприятиях Ким Чен Ына в ходе его визита в РФ

По словам пресс-секретаря президента, визит лидера КНДР прошел насыщенно

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел насыщенно, президенту РФ Владимиру Путину доложено обо всех подробностях, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется, доложили. Визит прошел весьма насыщенно. В первую очередь, президентская часть визита прошла весьма конструктивно, Состоялось очень подробное обсуждение перспектив развития двусторонних отношений, сверка часов по тем областям, которые представляют взаимный интерес. И далее наш гость из Северной Кореи имел возможность ознакомиться с объектами Вооруженных сил РФ, объектами военно-промышленного комплекса, гражданского авиастроения РФ. На основании этой поездки, естественно, он смог уже сформулировать предложения по сотрудничеству, которые интересны КНДР", - сказал Песков.