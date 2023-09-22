Песков: РФ следила за встречей США со странами Центральной Азии на ГА ООН

Для Москвы главное - продолжать диалог с государствами региона, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия следила за встречей США со странами Центральной Азии на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, но для Москвы главное - продолжать собственный диалог с государствами региона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У стран Азии, разумеется, есть свои отношения с США. Безусловно, это право этих стран проводить такие встречи. Мы, конечно же, внимательно это все отслеживаем. Для нас главное - не это, главное - продолжение нашего диалога", - сказал представитель Кремля, комментируя итоги встречи президента США Джо Байдена с лидерами стран Центральной Азии на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Вы знаете, что у России с центральноазиатской "пятеркой" есть свой диалог, который чрезвычайно важен для нас, - отметил Песков. - У нас есть свои интеграционные процессы, на которых мы и концентрируем свое внимание".

Формат C5+1 (страны Центральной Азии и США) был создан в 2015 году и проводился на уровне министров иностранных дел и экспертов. В этот раз совещание впервые прошло на уровне глав государств в Нью-Йорке на полях 78-й сессии ГА ООН. В нем приняли участие президенты США Джо Байден, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.