Налог на замороженные активы, спорт и экспорт бензина. Темы брифинга Пескова

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Решение Запада обложить налогом прибыль замороженных российских активов, причины и сроки ограничений на экспорт топлива, а также защита российского спорта и опасное соседство с Польшей стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин вернулся в Москву из поездки, работает в Кремле. Он уже провел телефонный разговор с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
  • Сейчас у президента "день рутинных встреч".
  • В середине дня у главы государства запланировано оперативное совещание с членами Совбеза. Когда будет определена повестка встречи, Кремль о ней сообщит.

О решении ЕС по активам РФ

  • "Нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения" по поводу решения Еврокомиссии обложить прибыль замороженных российских активов налогом, которое поддержали США.
  • В случае несогласия РФ будет "прибегать к судебным инстанциям".

Об ограничении экспорта топлива

  • "Рынок топлива - он везде достаточно такой сейчас нестабильный". В России его нужно было отрегулировать, в особенности "на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителей обычных".
  • Ограничения будут действовать "столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке".
  • Из-за повышения цен на топливо не ожидается "никаких социальных взрывов".
  • Регулирование топливного рынка при необходимости - "это обычная работа правительства". "Правительство выполняет свои функции".

О российских спортсменах

  • "Развитие профессионального спорта без государства невозможно". Государство продолжит его поддерживать.
  • От ограничений для российских атлетов "пострадает и уже страдает сама идея" олимпийского движения. Недопуск спортсменов к соревнованиям едва ли "скажется позитивно на [ее] будущем".
  • "Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует <...>, и мы снова интегрируемся в олимпийскую семью".

О зерновой сделке

  • "Пока [в вопросе возобновления зерновой сделки] подвижек нет".
  • "Точной даты разговора [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] тоже нет", но при необходимости переговоры оперативно - "за считанные часы" - согласуются.

О встрече президентов США и стран Центральной Азии

  • "У стран [Центральной] Азии, разумеется, есть свои отношения с Соединенными Штатами". "Это право этих стран проводить такие встречи".
  • Россия внимательно отслеживает такие контакты.
  • "У нас есть свои интеграционные процессы [со странами Центральной Азии], на коих мы и концентрируем свое внимание".

Об итогах визита Ким Чен Ына в РФ

  • Организация визита на высшем уровне - "это обычная работа, это не повод для каких-то наград". "Там работал большой коллектив" - и администрации президента, и МИД РФ, и местных властей.
  • "Как и любой визит, государственный визит Ким Чен Ына" был организован самым тщательным образом.

О конфликте Польши и Украины

  • "Есть определенные трения между Варшавой и Киевом. Собственно, мы прогнозируем, что эти трения <...> будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та, и другая столица сейчас являются средоточием русофобии".
  • С другими европейскими столицами у Киева также "будут нарастать трения, это неизбежно".
  • Россия продолжит специальную военную операцию, чтобы добиться выполнения поставленных задач.
  • Власти России и Белоруссии ведут работу по обеспечению своей безопасности, обе страны "начеку". "Соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей". Страна эта "достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация с ценами на бензин в России
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