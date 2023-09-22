Налог на замороженные активы, спорт и экспорт бензина. Темы брифинга Пескова

Решение Запада обложить налогом прибыль замороженных российских активов, причины и сроки ограничений на экспорт топлива, а также защита российского спорта и опасное соседство с Польшей стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин вернулся в Москву из поездки, работает в Кремле. Он уже провел телефонный разговор с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
- Сейчас у президента "день рутинных встреч".
- В середине дня у главы государства запланировано оперативное совещание с членами Совбеза. Когда будет определена повестка встречи, Кремль о ней сообщит.
О решении ЕС по активам РФ
- "Нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения" по поводу решения Еврокомиссии обложить прибыль замороженных российских активов налогом, которое поддержали США.
- В случае несогласия РФ будет "прибегать к судебным инстанциям".
Об ограничении экспорта топлива
- "Рынок топлива - он везде достаточно такой сейчас нестабильный". В России его нужно было отрегулировать, в особенности "на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителей обычных".
- Ограничения будут действовать "столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке".
- Из-за повышения цен на топливо не ожидается "никаких социальных взрывов".
- Регулирование топливного рынка при необходимости - "это обычная работа правительства". "Правительство выполняет свои функции".
О российских спортсменах
- "Развитие профессионального спорта без государства невозможно". Государство продолжит его поддерживать.
- От ограничений для российских атлетов "пострадает и уже страдает сама идея" олимпийского движения. Недопуск спортсменов к соревнованиям едва ли "скажется позитивно на [ее] будущем".
- "Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует <...>, и мы снова интегрируемся в олимпийскую семью".
О зерновой сделке
- "Пока [в вопросе возобновления зерновой сделки] подвижек нет".
- "Точной даты разговора [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] тоже нет", но при необходимости переговоры оперативно - "за считанные часы" - согласуются.
О встрече президентов США и стран Центральной Азии
- "У стран [Центральной] Азии, разумеется, есть свои отношения с Соединенными Штатами". "Это право этих стран проводить такие встречи".
- Россия внимательно отслеживает такие контакты.
- "У нас есть свои интеграционные процессы [со странами Центральной Азии], на коих мы и концентрируем свое внимание".
Об итогах визита Ким Чен Ына в РФ
- Организация визита на высшем уровне - "это обычная работа, это не повод для каких-то наград". "Там работал большой коллектив" - и администрации президента, и МИД РФ, и местных властей.
- "Как и любой визит, государственный визит Ким Чен Ына" был организован самым тщательным образом.
О конфликте Польши и Украины
- "Есть определенные трения между Варшавой и Киевом. Собственно, мы прогнозируем, что эти трения <...> будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та, и другая столица сейчас являются средоточием русофобии".
- С другими европейскими столицами у Киева также "будут нарастать трения, это неизбежно".
- Россия продолжит специальную военную операцию, чтобы добиться выполнения поставленных задач.
- Власти России и Белоруссии ведут работу по обеспечению своей безопасности, обе страны "начеку". "Соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей". Страна эта "достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью".