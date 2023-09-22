Налог на замороженные активы, спорт и экспорт бензина. Темы брифинга Пескова

Ситуация с ценами на бензин в России

Решение Запада обложить налогом прибыль замороженных российских активов, причины и сроки ограничений на экспорт топлива, а также защита российского спорта и опасное соседство с Польшей стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин вернулся в Москву из поездки, работает в Кремле. Он уже провел телефонный разговор с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Сейчас у президента "день рутинных встреч".

В середине дня у главы государства запланировано оперативное совещание с членами Совбеза. Когда будет определена повестка встречи, Кремль о ней сообщит.

О решении ЕС по активам РФ

"Нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения" по поводу решения Еврокомиссии обложить прибыль замороженных российских активов налогом, которое поддержали США.

В случае несогласия РФ будет "прибегать к судебным инстанциям".

Об ограничении экспорта топлива

"Рынок топлива - он везде достаточно такой сейчас нестабильный". В России его нужно было отрегулировать, в особенности "на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителей обычных".

Ограничения будут действовать "столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке".

Из-за повышения цен на топливо не ожидается "никаких социальных взрывов".

Регулирование топливного рынка при необходимости - "это обычная работа правительства". "Правительство выполняет свои функции".

О российских спортсменах

"Развитие профессионального спорта без государства невозможно". Государство продолжит его поддерживать.

От ограничений для российских атлетов "пострадает и уже страдает сама идея" олимпийского движения. Недопуск спортсменов к соревнованиям едва ли "скажется позитивно на [ее] будущем".

"Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует <...>, и мы снова интегрируемся в олимпийскую семью".

О зерновой сделке

"Пока [в вопросе возобновления зерновой сделки] подвижек нет".

"Точной даты разговора [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] тоже нет", но при необходимости переговоры оперативно - "за считанные часы" - согласуются.

О встрече президентов США и стран Центральной Азии

"У стран [Центральной] Азии, разумеется, есть свои отношения с Соединенными Штатами". "Это право этих стран проводить такие встречи".

Россия внимательно отслеживает такие контакты.

"У нас есть свои интеграционные процессы [со странами Центральной Азии], на коих мы и концентрируем свое внимание".

Об итогах визита Ким Чен Ына в РФ

Организация визита на высшем уровне - "это обычная работа, это не повод для каких-то наград". "Там работал большой коллектив" - и администрации президента, и МИД РФ, и местных властей.

"Как и любой визит, государственный визит Ким Чен Ына" был организован самым тщательным образом.

О конфликте Польши и Украины