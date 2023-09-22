22 сентября, 09:32,
обновлено 22 сентября, 09:38

Песков не исключил судебных исков в случае изъятия процентов с активов РФ в США

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее сообщила, что ее страна поддерживает обложение прибыли от замороженных российских активов налогом на непредвиденные доходы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Судебные иски от владельцев могут последовать за обложением налогом прибыли от замороженных российских активов в США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее изъятия части прибыли с замороженных активов в США, Песков сказал: "Здесь нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения на этот счет".

"В случае, если будут возникать какие-то элементы несогласия и желания оспорить, то, конечно, будем прибегать к судебным инстанциям", - добавил он.

В четверг министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Bloomberg сообщила, что Америка поддерживает обложение прибыли от замороженных российских активов налогом на непредвиденные доходы. По ее словам, США обсуждают этот налог с Евросоюзом. 

Теги:
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЙеллен, Джанет
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