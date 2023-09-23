23 сентября, 17:41,
обновлено 23 сентября, 18:08

Лавров: у Эр-Рияда не будет искушения получить ядерное оружие, раз у Тегерана его нет

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ранее заявил, что королевство должно будет получить ядерное оружие, если им когда-либо сможет завладеть Иран

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Никто не хочет появления на планете новых ядерных государств, Россия исходит из того, что раз у Ирана не будет ядерного оружия, то и у Саудовской Аравии не будет искушения получить его. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Комментируя по просьбе ТАСС заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда о том, что королевство должно будет получить ядерное оружие, если им когда-либо сможет завладеть Иран, министр отметил, что воспринимает такую позицию как "констатацию факта".

"Никто не хочет появления на планете новых ядерных государств. И Исламская Республика Иран многократно подтверждала, что такого намерения у нее нет. У них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил, - подчеркнул Лавров. - Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути".

Обнародованная наследным принцем позиция в интервью американскому телеканалу Fox News сопровождалась оговоркой, что изложенный сценарий является нежелательным.

Как сообщила ранее газета The New York Times, в Эр-Рияде опасаются посягательств со стороны Ирана, несмотря на нормализацию отношений с Тегераном. Издание также сообщило, что Мухаммед бен Сальман требует помощи от администрации президента США Джо Байдена в вопросе разработки мирной ядерной программы, однако американские чиновники полагают, что она может стать лишь прикрытием для разработки ядерного оружия в целях противодействия исламской республике. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаСаудовская АравияГенассамблея ООН
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