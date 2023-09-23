23 сентября, 17:52,
обновлено 23 сентября, 18:03

Лавров: замглавы МИД РФ Вершинин проводит сегодня контакты с ООН по зерновой сделке

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин проводит в субботу контакты по зерновой сделке с генеральным директором Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сегодня мой заместитель работает с [генеральным директором Конференции ООН по торговле и развитию] Ребекой Гринспен, и с господином [замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином] Гриффитсом они тоже будут продолжать", - сказал он.  

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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