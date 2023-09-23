23 сентября, 18:13

Лавров: РФ ожидает от московского формата разговора о преодолении трудностей Афганистана

Заседание московского формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия ожидает от московского формата в Казани разговора о преодолении трудностей Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Московский формат соберется не в Москве, а в Казани, мы ожидаем разговора о том, как страны-соседи могут содействовать Афганистану в преодолении нынешних трудностей", - ответил он на вопрос об ожиданиях от мероприятия в данном формате.

Заседание московского формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в ходе встречи планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросов межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По ее словам, по итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон.

В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание прошло в ноябре прошлого года. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссия
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