Лавров назвал "вывертом" европейцев нежелание снимать санкции с Ирана

Глава МИД РФ напомнил, что 18 октября истекают требования резолюции Совета Безопасности 2231 относительного ракетных программ Ирана, но Лондон, Париж и Берлин уже объявили, что будут соблюдать эти ограничения в национальном качестве

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Нежелание снимать санкции с Ирана - это "выверт" европейцев по отношению к республике. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"18 октября истекают требования резолюции Совета Безопасности 2231 относительного ракетных программ Ирана, которые никакого отношения к ядерной программе не имеют и которые включили в эту резолюцию просто для достижения компромисса - и иранцы на это пошли. Уже сейчас Лондон, Париж и Берлин объявили, что эти ограничения в национальном качестве будут соблюдать. Как Иран должен реагировать на такие вещи? С одной стороны, достигнуты год с небольшим назад договоренности по тексту всеобъемлющей программы действий, но она лежит без движения, поскольку европейцы не сильно торопятся, а с другой стороны, этот выверт насчет отказа выполнять резолюцию Совета Безопасности в плане прекращения санкций по ракетам, а с третьей стороны, если они не хотят, то возобновить по-честному то, что работало, было одобрено и что американская администрация взяла и закрыла", - сказал Лавров.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой. Однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили Евросоюз, что не намерены снимать санкции с Ирана 18 октября. В заявлении трех стран отмечается, что они готовы отменить решение, если Иран полностью выполнит свои обязательства по СВПД.