Лавров считает, что странам Африки импонируют методы общения России

По словам главы МИД РФ, во многих странах континента есть понимание, что Россия приходит с тем, чтобы реально создавать основу экономики в странах Африки

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что методы взаимодействия Москвы со странами Африки им импонируют.

По его словам, во многих странах континента есть понимание, что Россия приходит не чтобы осваивать природные ресурсы, как это делает Запад, а с тем, чтобы реально создавать основу экономики в странах Африки. "По-моему, методы нашего общения с ними им импонируют", - сказал он на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наши все планы нацелены на развитие современных технологий [в странах Африки]. Со многими государствами ведем разговор о размещении наземных объектов нашей спутниковой навигационной системы - ГЛОНАСС, создании объектов по линии Росатома, в том числе неэнергетических объектов, таких как ядерная медицина, использование ядерных технологий в сельском хозяйстве", - подчеркнул глава дипведомства.

Министр отметил, что не знает, как с африканскими странами разговаривают западные страны, но допустил, "что немножко свысока". "Мы так никогда не поступаем", - указал он.

Глава дипведомства рассказал и о своих переговорах с представителями африканских стран на Генассамблее ООН. "Переговоры прошли очень конструктивно, плодотворно", - добавил Лавров.