23 сентября, 19:01

Лавров считает, что странам Африки импонируют методы общения России

По словам главы МИД РФ, во многих странах континента есть понимание, что Россия приходит с тем, чтобы реально создавать основу экономики в странах Африки

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что методы взаимодействия Москвы со странами Африки им импонируют.

Читайте также
Переговоры по Украине без прекращения огня и "империя лжи" Запада. Что сказал Лавров в ООН

По его словам, во многих странах континента есть понимание, что Россия приходит не чтобы осваивать природные ресурсы, как это делает Запад, а с тем, чтобы реально создавать основу экономики в странах Африки. "По-моему, методы нашего общения с ними им импонируют", - сказал он на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наши все планы нацелены на развитие современных технологий [в странах Африки]. Со многими государствами ведем разговор о размещении наземных объектов нашей спутниковой навигационной системы - ГЛОНАСС, создании объектов по линии Росатома, в том числе неэнергетических объектов, таких как ядерная медицина, использование ядерных технологий в сельском хозяйстве", - подчеркнул глава дипведомства.

Министр отметил, что не знает, как с африканскими странами разговаривают западные страны, но допустил, "что немножко свысока". "Мы так никогда не поступаем", - указал он.

Глава дипведомства рассказал и о своих переговорах с представителями африканских стран на Генассамблее ООН. "Переговоры прошли очень конструктивно, плодотворно", - добавил Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация