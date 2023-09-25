Путин встретится с генпрокурором РФ Игорем Красновым

Главе государства представят традиционный доклад о работе надзорного ведомства

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который представит традиционный доклад о работе ведомства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, график президента носит непубличный характер, крупных мероприятий нет.

"Среди прочих совещаний и встреч, которые запланированы у президента и носят непубличный характер, у него будет генеральный прокурор Игорь Краснов с традиционным докладом", - сказал Песков.

Как объяснил Песков, Краснов представит доклад по сферам своей работы. "Очень важное надзорное ведомство, поэтому, как всегда, регулярный достаточно доклад будет представлен президенту", - подчеркнул представитель Кремля.