Нагорный Карабах, интервью Такеру Карлсону и память о нацизме. Темы брифинга Пескова

Ситуация в Нагорном Карабахе, интервью президента РФ Владимира Путина западным СМИ, а также недопустимость забвения преступлений нацизма стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле. В течение дня он проведет встречу с генеральным прокурором Игорем Красновым, тот прибудет "с докладом традиционным". Прокуратура - "очень важное надзорное ведомство".
О боях у Урожайного
- Министр обороны Сергей Шойгу "достаточно детально доложил президенту о героическом бое у села Урожайное", "во всех деталях" рассказал, "что там происходило".
- Пятеро российских военнослужащих во главе "со своим командиром, замкомвзвода [Иваном] Калашниковым" , которому ранее Шойгу вручил звезду Героя России, противостояли 12 штурмовикам ВСУ.
Об итогах выборов в новых регионах РФ
- "Выборы прошли абсолютно в правовом поле, в соответствии с нашими законами. Они состоялись".
- "Вся страна помогает и будет дальше помогать нашим новым регионам. И в скорейшей интеграции, и в преодолении тех бед, которые были связаны с действиями киевского режима". "Эта работа будет продолжаться на постоянной основе".
- "Регионы получили своих руководителей, мы желаем им успехов".
О Нагорном Карабахе
- Россия понимает "эмоциональный накал" вокруг Нагорного Карабаха, но категорически не согласна "с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или, тем более, на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм".
- Вряд ли можно говорить о сроках пребывания российских миротворцев в регионе.
- РФ продолжит контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и свою деятельность ради соблюдения прав всех карабахских армян. Конкретных наметок по трехсторонней встрече лидеров РФ, Азербайджана и Армении пока нет.
- Москва надеется, что встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, помогут обеспечить безопасность Нагорного Карабаха и нормализовать там жизнь.
- Россия выступает против попыток стран, не имеющих посреднического потенциала, закрепить свое влияние на Южном Кавказе.
Об интервью Такеру Карлсону
- Сейчас не время для интервью Путина западным СМИ, поскольку общественность там "одурманена русоненавистнической пропагандой".
- Кремль получает десятки запросов от западных, в том числе американских, СМИ. "Наступит момент, когда такое интервью (с Владимиром Путиным - прим. ТАСС) потребуется".
- Путин "всегда предельно откровенен" в беседах с зарубежными СМИ, "дает развернутые ответы и всегда поясняет позицию нашей страны, так будет и на этот раз".
- "Поживем - увидим", даст ли Путин интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
О Косове
- Кремль внимательно следит за ситуацией в Косове. "Она крайне непростая", "весьма напряженная и потенциально опасная".
- "Мы видим в косовской плоскости традиционно предвзятое отношение к сербам, это традиционная линия, несбалансированная". "Что в отношении сербов очень часто организуются разные провокации - это не секрет ни для кого".
О чествовании бойца СС в парламенте Канады
- "Многие западные страны, в том числе и Канада, вырастили молодое поколение, которое не знает кто с кем воевал". "Они ничего не знают об угрозе фашизма".
- Нацизм "практически пытается встать на ноги в центре Европы - на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу".
- Преступления нацистов не имеют срока давности, потеря памяти о них возмутительна.