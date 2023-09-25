Нагорный Карабах, интервью Такеру Карлсону и память о нацизме. Темы брифинга Пескова

Ситуация в Нагорном Карабахе, интервью президента РФ Владимира Путина западным СМИ, а также недопустимость забвения преступлений нацизма стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. В течение дня он проведет встречу с генеральным прокурором Игорем Красновым, тот прибудет "с докладом традиционным". Прокуратура - "очень важное надзорное ведомство".

О боях у Урожайного

Министр обороны Сергей Шойгу "достаточно детально доложил президенту о героическом бое у села Урожайное", "во всех деталях" рассказал, "что там происходило".

Пятеро российских военнослужащих во главе "со своим командиром, замкомвзвода [Иваном] Калашниковым" , которому ранее Шойгу вручил звезду Героя России, противостояли 12 штурмовикам ВСУ.

Об итогах выборов в новых регионах РФ

"Выборы прошли абсолютно в правовом поле, в соответствии с нашими законами. Они состоялись".

"Вся страна помогает и будет дальше помогать нашим новым регионам. И в скорейшей интеграции, и в преодолении тех бед, которые были связаны с действиями киевского режима". "Эта работа будет продолжаться на постоянной основе".

"Регионы получили своих руководителей, мы желаем им успехов".

О Нагорном Карабахе

Россия понимает "эмоциональный накал" вокруг Нагорного Карабаха, но категорически не согласна "с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или, тем более, на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм".

Вряд ли можно говорить о сроках пребывания российских миротворцев в регионе.

РФ продолжит контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и свою деятельность ради соблюдения прав всех карабахских армян. Конкретных наметок по трехсторонней встрече лидеров РФ, Азербайджана и Армении пока нет.

Москва надеется, что встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, помогут обеспечить безопасность Нагорного Карабаха и нормализовать там жизнь.

Россия выступает против попыток стран, не имеющих посреднического потенциала, закрепить свое влияние на Южном Кавказе.

Об интервью Такеру Карлсону

Сейчас не время для интервью Путина западным СМИ, поскольку общественность там "одурманена русоненавистнической пропагандой".

Кремль получает десятки запросов от западных, в том числе американских, СМИ. "Наступит момент, когда такое интервью (с Владимиром Путиным - прим. ТАСС) потребуется".

Путин "всегда предельно откровенен" в беседах с зарубежными СМИ, "дает развернутые ответы и всегда поясняет позицию нашей страны, так будет и на этот раз".

"Поживем - увидим", даст ли Путин интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

О Косове

Кремль внимательно следит за ситуацией в Косове. "Она крайне непростая", "весьма напряженная и потенциально опасная".

"Мы видим в косовской плоскости традиционно предвзятое отношение к сербам, это традиционная линия, несбалансированная". "Что в отношении сербов очень часто организуются разные провокации - это не секрет ни для кого".

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