Песков заявил, что выборы в новых регионах прошли полностью в правовом поле

Как отметил пресс-секретарь президента России, вся страна "помогает и будет дальше помогать новым регионам"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кремль считает, что выборы в новых регионах России прошли полностью в рамках законодательства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Выборы прошли абсолютно в правовом поле, в соответствии с нашими законами. Они состоялись", - отметил он в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают прошедшие выборы в новых регионах. "Регионы получили своих руководителей, мы желаем им успехов", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что вся страна "помогает и будет дальше помогать новым регионам". "И в скорейшей интеграции, и в преодолении тех бед, которые были связаны с действиями киевского режима. И так далее, и тому подобное. Эта работа будет продолжаться на постоянной основе", - заверил пресс-секретарь президента РФ.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.