25 сентября, 12:34

Комитет СФ по соцполитике избрал своим председателем Елену Перминову

Сенатора от Курганской области избрали вместо Инны Святенко, занявшей пост вице-спикера верхней палаты парламента

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике избрал своим председателем сенатора от Курганской области Елену Перминову вместо Инны Святенко, занявшей пост вице-спикера верхней палаты парламента.

"Комитет вынес предложение к пленарному заседанию. После перерыва на пленарное заседание поставят этот вопрос в повестку", - сказал по итогам заседания комитета по социальной политике первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин.

Святенко в сентябре 2019 года была делегирована в Совет Федерации Московской городской думой, где она возглавляла комиссию по безопасности. В конце января 2020 года Святенко возглавила комитет по социальной политике. 

Теги:
РоссияКурганская областьПерминова, Елена Алексеевна
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