Посол РФ назвал ложью оправдания властей Канады о присутствии нациста в парламенте

Олег Степанов отметил, что спикер Энтони Рота и премьер-министр Джастин Трюдо знали о приглашении Ярослава Хунку

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заявления властей Канады о том, что они не знали о прошлом украинского нациста, который присутствовал в парламенте во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, являются ложью. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в эфире телеканала "Соловьев Live".

"И он [спикер Палаты общин Энтони Рота] знал, и [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо знал. То есть попытки оправдаться, что они не знали о приглашении этого человека на государственный визит президента другой страны в парламент, - это просто смешно, <…> это чистая ложь", - сказал Степанов.

Появление нациста в парламенте вызвало неоднозначную реакцию в канадском обществе. Оппозиция требует от Трюдо ответа, как такой человек мог быть приглашен в законодательный орган. На данный момент всю ответственность за случившееся взял на себя спикер Рота. Он уже принес извинения, а также утверждал, что ни члены парламента, ни украинская делегация якобы не знали о том, кого он пригласил.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, получившей также известность как дивизия СС "Галиция". Подпись под одним из снимков гласит: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".