Никитин вступил в должность главы Нижегородской области после переизбрания

На выборах он набрал 82,82% голосов избирателей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области после переизбрания на сентябрьских выборах, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Нижегородской области соблюдать Конституцию Российской Федерации", - сказал Никитин.

На выборах, которые прошли в Нижегородской области с 8 по 10 сентября, Никитин набрал 82,82% голосов избирателей. Явка составила 56,01%. В 2018 году на аналогичных выборах она была 40,52%, Никитин тогда получил 67,75%.

Гости церемонии

На церемонии присутствовали более 600 гостей - главы регионов, сенаторы, члены областного правительства, депутаты Заксобрания.

Кроме того, ее посетил заместитель командира полка Росгвардии "Оплот" писатель Захар Прилепин, объявил ведущий церемонии. Прилепин впервые после попытки покушения на него принял участие в публичном мероприятии.

Впервые в кремле

Церемония вступления в должность Никитина впервые прошла на территории Нижегородского кремля - в здании манежа, которое построили в 1841 году по проекту, разработанному в военном ведомстве. Церемонии предшествовал молебен, который в Никольской церкви провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Манеж в кремле входил в общий план градостроительных мероприятий, утвержденных императором Николаем I, в связи с размещением военных частей и строительством губернаторского дома. В 1929 году его перестроили под трамвайное депо: к восточному фасаду был пристроен двухэтажный корпус. С 1969 года там размещались гараж для администрации и склады.

В 2018 году церемония вступления губернатора в должность состоялась на территории Нижегородской ярмарки.