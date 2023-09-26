Владимир Лебедев продолжит представлять Нижегородскую область в Совете Федерации

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что сенатор "доказал свою эффективность"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не будет менять сенатора от исполнительной власти региона в Совете Федерации. Свою работу продолжит Владимир Лебедев.

"Что касается сенатора, то я уже подписал соответствующий указ, кандидатура уже внесена - это Владимир Лебедев, который был сенатором от правительства Нижегородской области. Я считаю, что он доказал свою эффективность, исключительно активный человек, профессиональный", - сказал Никитин после вступления в должность главы региона.

Он также напомнил, что региональное правительство, согласно закону, будет отправлено в отставку, но кардинальных изменений в областном кабинете министров не будет. "Если и будут, то только точечные. Я считаю, что мы доказали в какой-то степени свою эффективность", - сказал Никитин.

Церемония вступления в должность прошла во вторник в Нижегородском кремле. На выборах, которые проходили в Нижегородской области с 8 по 10 сентября, Никитин набрал 82,82% голосов избирателей при явке 56,01%.