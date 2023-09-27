Володин считает, что Трюдо должен уйти в отставку из-за реабилитации и пропаганды нацизма

По словам спикера Госдумы, канадский премьер-министр "отказался извиняться", так как парламентарии "просто хлопали в ладоши"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо должен уйти в отставку и понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма из-за инцидента с присутствовавшим в парламенте Канады 98-летним бандеровцем Ярославом Хунки из дивизии СС "Галичина". Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский и Трюдо спрятались за спину спикера палаты общин Канады, возложив на него всю ответственность за возмутительный инцидент в парламенте, где стоя аплодировали нацистскому преступнику, служившему в дивизии СС "Галичина". В результате спикер палаты общин Канады подал в отставку", - отметил Володин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что канадский премьер-министр "отказался извиняться", так как парламентарии "просто хлопали в ладоши". "Трюдо должен уйти в отставку и понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма. Вместе с ним должен уйти и Зеленский - позор еврейского народа", - подчеркнул Володин.