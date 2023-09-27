Путин 28 сентября проведет переговоры с президентом Южного Судана

Президент России и Салва Киир обсудят отношения двух стран и международную повестку

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг переговоры со своим коллегой из Южного Судана Салвой Кииром, который посетит РФ с официальным визитом, лидеры обсудят отношения двух стран и международную повестку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Сотрудничество с Россией и БРИКС

Ранее в сентябре министр финансов и экономического планирования Южного Судана Бак Барнаба Чол заявил ТАСС, что страна считает значительной роль России в Африке и заинтересована в экономическом сотрудничестве.

Кроме того, Салва Киир говорил о заинтересованности Южного Судана в присоединении к БРИКС. По его словам, страна будет искать в этом объединении партнера, который поможет ей развивать сельскохозяйственное и промышленное производство.

О Южном Судане

Южный Судан расположен в Северной Африке, граничит с Демократической Республикой Конго, Кенией, Суданом, Угандой, Центральноафриканской Республикой и Эфиопией. Бывшая британская колония, до 2011 года Южный Судан находился в составе Судана. Нынешняя столица страны - Джуба. По данным на 2022 год, в стране проживают около 11 млн человек.

Киир занимает пост главы государства с момента обретения Южным Суданом независимости летом 2011 года. Политику 72 года.

С момента обретения независимости и практически до сегодняшнего дня Южный Судан переживает волны вооруженных столкновений между соперничающими группировками. Конфликт был спровоцирован расколом "Народно-освободительного движения Судана", боровшегося за независимость от Республики Судан, на сторонников и противников Салвы Киира. Вокруг лидера вооруженной оппозиции Риека Машара объединились представители его народа нуэр, правительственные войска состояли преимущественно из соплеменников главы государства - этнической группы динка. В результате двоим удалось достичь договоренности о мире, но к ней не присоединились многочисленные оппозиционные группы, столкновения продолжались вплоть до последнего времени.