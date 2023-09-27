Лавров процитировал слова Тютчева о схватке России и Запада

Глава МИД РФ отметил, что РФ делает все, чтобы планы западных стран по ее сокрушению не материализовались

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров процитировал написанные в 1854 году слова Федора Тютчева о схватке России и Европы и отметил, что сейчас РФ делает все, чтобы планы Запада по сокрушению России не материализовались.

Министр выступил на первом вечере просветительскога проекта "Литературная гостиная: послы русской культуры", посвященном 220-летию со дня рождения поэта и дипломат Федора Тютчева. В своем выступлении он зачитал слова поэта, написанные в письме жене на французском языке о настоящем и будущем России за пару лет до начала Крымской войны, в 1854 году.

"Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал" - протицитировал Лавров.

Так, как писал Тютчев, "России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления". Лавров также обратил внимание на слова поэта из этого же письма: "Больше обманывать себя нечего - Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой".

"Если абстрагироваться от дат и годовщин, это в общем-то вполне применимо к тому, что сегодня Запад делает в отношении нашей родины", - сказал министр.

Поэтому, по словам Лаврова, все то, что делает Россия, президент Владимир Путин, российская армия и общество "направлено на то, чтобы эти замыслы, о которых писал Тютчев еще почти 200 лет назад, никогда не материализовались". "И его память среди тех символов, которые нас сподвигают на то, чтобы мы всегда свою правду отстаивали", - заключил глава российской дипломатии.

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О возвращении Черноморского флота

Лавров также зачитал отрывок стихотворения Тютчева, посвященного отмене ограничений на обладание военно-морским флотом в акватории Черного моря.

"Именно Тютчев увековечил в стихах в 1870 году блестящую дипломатическую победу Александра Горчакова, который добился отмены ограничений на обладание военно-морским флотом в акватории Черного моря. Ограничения, как вы помните, были введены по итогам Крымской войны в 1856 году", - сказал он. "В свои права вступает снова / Родная русская земля. / И нам завещанное море / Опять свободною волной, / О кратком позабыв позоре, /Лобзает берег свой родной", - процитировал глава МИД РФ.

"Мы все сегодня уверенно можем сказать, что больше никогда такой позор не повторится", - заключил Лавров.

Важность просветительского проекта

Министр иностранных дел РФ отметил важность просветительского проекта "Литературная гостиная: послы русской культуры" в условиях гибридной войны Запада против России и повальной русофобии в его правящих кругах.

Лавров сказал, что "проект является весьма благородным начинанием, реализуемым Государственным музеем истории русской литературы имени Владимира Даля и ГлавУпДК при МИД РФ".

"В условиях, когда мы переживаем очень турбулентные времена, когда против нас развернута без преувелечения гибридная война, а русофобия в правящих кругах западных стран приобрела повальный характер, эта инициатива безусловно заслуживает всемерной поддержки", - указал глава российской дипломатии.