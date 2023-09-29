29 сентября, 10:29,
обновлено 29 сентября, 10:34

Песков не стал комментировать, обсуждали ли Путин и Кадыров тему избиения Журавеля

Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент России провел встречу с главой Чечни 28 сентября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать, обсуждалась ли во время встречи Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым тема избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном Кадырова Адамом.

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"Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима", - сказал Песков.

Путин провел встречу с главой Чечни в четверг, 28 сентября. В понедельник Кадыров написал в своем Telegram-канале, что его сын Адам ранее избил обвиняемого в сожжении Корана Журавеля, и назвал его поступок правильным.

Уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), передали для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике. В мае обвиняемого доставили в СИЗО в Грозный. В августе уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев сообщил, что по информации о якобы избиении Журавеля сыном главы республики Адамом Кадыровым проводится проверка. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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