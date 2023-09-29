Добровольцы на фронте, Карабах и встреча с Кадыровым. Темы брифинга Пескова

Будущее добровольческих формирований, миротворцы РФ на Южном Кавказе, а также встреча президента Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза.
- Не исключено "общение с военнослужащими", детали будут предоставлены дополнительно.
- Во второй половине дня Путин обратится к участникам межпарламентской конференции "Россия - Латинская Америка".
- Посещения концерта на Красной площади в честь воссоединения с новыми регионами в пятницу в планах президента нет. "Будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех".
О добровольческих формированиях
- Встреча с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым - "это чисто рабочая встреча". Трошев работает в Минобороны РФ.
- "Президент неоднократно разговаривал на эти темы", "говорил о том, что все участники специальной военной операции", в том числе добровольцы, "в одинаковой степени должны пользоваться" всеми льготами.
- "Большое количество добровольцев - разумеется, эту работу нужно организовывать", "синхронизировать с министерством обороны".
О перспективах на Южном Кавказе
- "Есть планы, конечно же, по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе". Это "чрезвычайно важно" и для Армении, и для Азербайджана, и для России.
- "Пока вряд ли кто-то ответит", какова судьба российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Поскольку миротворцы работают на территории Азербайджана, "это станет предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной".
О встрече Путина с Рамзаном Кадыровым
- "Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима. Вы все видели и слышали".