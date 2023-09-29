Песков заявил, что развитие транспорта важно для России, Армении и Азербайджана

Москва надеется на продолжение этой работы, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Развитие транспортных коммуникаций, логистики важно для России, Армении и Азербайджана, Москва надеется на продолжение этой работы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть планы по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, и для Армении, и для России. Мы надеемся, что эта работа будет продолжена", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об актуальности мирного договора между Арменией и Азербайджаном в связи с прекращением существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

28 сентября президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян для определения их юридического статуса. По информации правительства Армении, в страну с 24 сентября прибыли более 84 тыс. жителей непризнанной республики. При этом население Нагорного Карабаха составляет около 120 тыс. человек.