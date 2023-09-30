Постпред РФ назвал скандал вокруг нациста в Канаде уроком для искажающих историю

Геннадий Гатилов также считает, что настало время "обратить внимание мировой общественности на чествования нацистов и коллаборационистов в странах Прибалтики"

ЖЕНЕВА, 30 сентября. /ТАСС/. Скандал вокруг приглашения в канадский парламент нациста показал, что мир еще не утратил историческую память. Это также урок "фанатам альтернативной истории" из стран, которые, как и Канада, не поддерживают резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире всемирной организации Геннадий Гатилов.

"Мир еще не утратил историческую память и не позволил настолько нагло и открыто искажать события Второй мировой войны", - написал дипломат в Telegram-канале российской дипмиссии, комментируя скандал в Канаде. По его словам, "канадские законодатели прекрасно понимали, кого они привели к себе в парламент". Просто они "решили воспользоваться разгулом русофобии на Западе, чтобы "под шумок" продолжать переписывание истории и обеление бывших украинских нацистов, представляя их в виде неких "борцов за независимость". "Однако резонанс и глобальный масштаб возмущения получился настолько большой, что Оттава только успевает "посыпать голову пеплом", - констатировал Гатилов.

"Могу представить, как занервничали на этом фоне националисты в Латвии и Эстонии, героизирующие своих легионеров "Ваффен СС". Самое время обратить внимание мировой общественности на чествования нацистов и коллаборационистов в странах Прибалтики", - считает постпред.

Отставка спикера Палаты общин Канады Энтони Роты - это "хороший урок для желающих повторить столь наглую выходку". "Такой высокоранговый политический деятель просто не мог не знать историю своей страны и причины резкого увеличения в ней украинской диаспоры после Второй мировой войны", - продолжил Гатилов. Рота, взявший на себя полноту вины за инцидент, "запомнится как спикер, притащивший к себе в парламент престарелого нациста". "Это хороший урок другим "фанатам альтернативной истории" из стран, которые наряду с Канадой последовательно не поддерживают ежегодные резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма", - резюмировал глава дипмиссии РФ.