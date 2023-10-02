Госдума и парламент Никарагуа создали комиссию по сотрудничеству

В рамках конференции "Россия - Латинская Америка" прошло первое заседание комиссии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Комиссия по сотрудничеству Госдумы и Национальной ассамблеи (парламента) Республики Никарагуа создана в рамках выхода двух стран на новый уровень межпарламентских отношений. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

"Россия и Никарагуа выходят на новый уровень межпарламентских отношений: создана комиссия по сотрудничеству Государственной думы и Национальной ассамблеи Республики Никарагуа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках конференции "Россия - Латинская Америка" прошло первое заседание комиссии, ее открыл председатель Госдумы Вячеслав Володин и спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо. Они обсудили вопросы законодательного обеспечения финансово-экономического взаимодействия двух стран, сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения.

"Ваша позиция в ООН, в Центральноамериканском парламенте, ваша позиция в Европе полностью нами поддерживается. Вы выступаете за ценности, которые нам близки. Поэтому крайне важно, чтобы мы, используя формат комиссии, при рассмотрении вопросов экономического сотрудничества со своей стороны сделали все возможное, чтобы наши связи в экономике были такими же крепкими, как в политике", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении.

Спикер отметил, что с января по май текущего года товарооборот между РФ и Никарагуа вырос в 4,3 раза. "Это очень хороший показатель, но не предел в наших отношениях", - подчеркнул он.

"Мы убеждены, что эта комиссия усилит работу, чтобы реализовать нужные проекты. Она пойдет на пользу нашим народам, сблизит наши компании, предприятия, а также позволит России иметь большее присутствие в латиноамериканском регионе", - отметил Мурильо. По его словам, республика заинтересована в сотрудничестве с Россией в сферах безопасности, экологии, технологий, образования и туризма.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи Володина с руководителями парламентов стран региона.