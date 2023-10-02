Посольство РФ назвало высказывания представителей Норвегии в адрес России неприемлемыми

По словам диппредставительства, власти страны давали идеологизированные оценки текущим международным процессам

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Представители властей Норвегии позволили себе неприемлемые высказывания в адрес России на международных площадках и манипулировали историческими фактами. Об этом сообщило посольство РФ в Осло.

"В последнее время представители правительства Норвегии на различных площадках, в т. ч. в США, позволили себе ряд неприемлемых выпадов в адрес России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Российское диппредставительство отметило, что норвежские власти допустили "грубое манипулирование историческими фактами о Второй мировой войне и послевоенном периоде", а также давали идеологизированные оценки текущим международным процессам. "В своей русофобской риторике норвежские руководители опустились до кощунственных параллелей с нацистами, оскорбив таким образом память тысяч советских людей, отдавших свои жизни при освобождении северной Норвегии", - указано в сообщении.

В посольстве РФ также подчеркнули, что таким образом Осло демонстрирует "высокомерное отношение к суверенитету и независимости развивающихся стран, поставив под сомнение их способность самостоятельно оценивать международную обстановку и определять свои внешнеполитические подходы".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в адрес России представленные в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине ее председателем, представителем Норвегии Эриком Месе, безосновательными и бездоказательными, подчеркнув, что они "не выдерживают никакой критики".