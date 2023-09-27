Захарова: доклад международной комиссии ООН по Украине не выдерживает критики

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "умозрительные выводы комиссии основаны на доказательно не подкрепленных рассказах произвольно отобранных лиц, позиционирующих себя в виде жертв и очевидцев якобы имевших место преступлений российский вооруженных сил"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Обвинения в адрес России, представленные в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, являются безосновательными и не выдерживают никакой критики. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"25 сентября в ходе текущей 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) так называемая независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине представила очередной доклад об итогах своей деятельности. Озвученные ее председателем, представителем Норвегии [Эриком] Месе обвинения, которые мы не можем квалифицировать иначе как безосновательные и бездоказательные, в адрес российских властей, <…> они в принципе не выдерживают никакой критики", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что "умозрительные выводы комиссии основаны на доказательно не подкрепленных рассказах произвольно отобранных лиц, позиционирующих себя в виде жертв и очевидцев якобы имевших место преступлений российский вооруженных сил".

"Таким образом, очередной доклад комиссии лишь подтверждает заказной, предвзятый, коррумпированный характер ее деятельности, который изначально был заложен в антироссийской резолюции СПЧ 49/1, которая учредила этот самый механизм в марте 2022 года, - констатировала официальный представитель дипведомства. - Именно по этим причинам Россия сразу отказалась от любых форм взаимодействия с этой структурой".

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. Россия не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.