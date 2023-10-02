Лавров заявил о желании около 20 стран установить партнерские отношения с БРИКС

Глава МИД РФ отметил, что государства хотят обретать надежных партнеров, и главным подтверждением этому является расширение организации

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Почти 20 стран заинтересованы в установлении партнерских отношений с БРИКС. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мир становится многополярным, страны хотят обретать надежных партнеров, и главным подтверждением этому является расширение БРИКС. Изначально к пяти членам БРИКС присоединились шесть государств, и еще больше 15, почти 20, по-моему, желают так же установить особые отношения [с объединением]", - сказал министр.

Лавров отметил, что в БРИКС видят "надежных партнеров, надежную структуру, которая не подведет и поможет каждой стране - участнице этого объединения чувствовать себя увереннее".

По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в его состав 1 января 2024 года.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".