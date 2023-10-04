Сенатор назвал переговоры о вступлении Украины в ЕС манипуляцией для обострения конфликтов

По словам Виктора Бондарева, "больше всего огорчает тот факт, что Евросоюз превратился в марионетку, беспрекословно выполняющую любые прихоти Вашингтона"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Планы Евросоюза (ЕС) объявить о скором начале переговоров о вступлении Украины в организацию являются геополитической манипуляцией и провоцируют конфликты. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Больше всего огорчает тот факт, что Евросоюз превратился в марионетку, беспрекословно выполняющую любые прихоти Вашингтона. В связи с этим геополитические манипуляции ЕС, связанные с инициированием официальных переговоров с Украиной по вступлению в блок, провоцируют очередные обострения и конфликты, которые могут только приблизить мир к фатальным последствиям", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в организацию, официально об этом объявят в декабре.

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.