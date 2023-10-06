Эксперт оценил возможность вступления Украины в ЕС как нулевую

Евросоюз не готов к этому "ни институционально, ни бюджетно", считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Перспективы вступления Украины в Европейский союз (ЕС) практически равны нулю, нынешние руководители ЕС лицемерно держат Киев на крючке. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Конечно же, в реальной перспективе возможность вступления Украины в Европейский союз равна практически нулю. Конечно, ЕС будет обещать Украине членство, возможно, уже в декабре этого года будут даже начаты официально переговоры о вступлении, но за этим вообще ничего не последует, это не значит, что Украина вступит в ЕС, потому что к этому не готов сам Европейский союз вообще никак - ни институционально, ни бюджетно, - сказал аналитик. - В реальности никакого вступления Украины в Евросоюз не будет, а нынешние руководители ЕС и стран - членов ЕС просто лицемерно держат Украину на крючке и хотят дальше поддерживать ее на крючке, обещая ей то, что в реальности никогда не случится".

По словам эксперта, вступление Украины в Евросоюз - это "проглотить бомбу, что-то ядовитое и взрывоопасное, что может уничтожить Европейский союз, полностью перенаправить все бюджетные потоки, взорвать общую сельскохозяйственную политику этого объединения". "Там это прекрасно понимают, поэтому за закрытыми дверями, надо сказать, не проявляют никаких восторгов", - указал Суслов.

Специалист обратил внимание на высказывание бывшего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что сама идея о вступлении Украины в ЕС является полным безумием, которое чревато гибелью и развалом для Евросоюза. "И так считает не только он, а огромное количество европейских наблюдателей, бывших руководителей Европейского союза", - заметил эксперт.

О выступлении президента России

Комментируя выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" по украинскому сюжету, Суслов обратил внимание на то, что в речи было подчеркнуто, что действия РФ в отношении украинского конфликта преследуют цель обеспечения безопасности.

"И именно вопросы безопасности в данном случае для России ключевые во всем украинском контексте. Это звучало несколько раз в выступлении Путина, что украинский конфликт - это не территориальный конфликт. И вот то же самое про Европейский союз и Украину. Россия не считает Европейский союз военно-политическим блоком и, соответственно, не считает, что в случае, если Украина вступит в ЕС, для России возникнет угроза безопасности, - добавил он. - Поскольку действия России в отношении Украины диктуются соображениями безопасности РФ и безопасности людей, то, соответственно, и вступление Украины в ЕС тоже не является для России неприемлемым".

Кроме того, по словам аналитика, заявление президента России о ЕС и Украине говорит о том, что РФ не собирается вовлекать Украину в какие-либо интеграционные проекты. "То есть Россия могла бы выступать против вступления Украины в ЕС, если бы всерьез рассматривала возможность интеграции Украины, скажем, в Евразийский экономический союз, - пояснил Суслов. - Сейчас эта возможность не просматривается никак. Более того, Украина в ее нынешнем виде является не активом, а колоссальным пассивом, колоссальной проблемой для тех, кто Украиной, условно говоря, владеет".

Эксперт отметил, что Украина уже находится на жизнеобеспечении иностранных государств. "Весь украинский госаппарат, все бюджетники получают зарплату из западных средств", - добавил он.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходило с 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".