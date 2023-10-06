МИД РФ заявил о возможной причастности спецслужб Запада к инциденту с журналистом на Кипре

Дипломат и корреспондент из России пострадали при применении силы со стороны представителей спецслужб республики, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. У Москвы есть основания полагать, что западные спецслужбы причастны к инциденту с задержанием на Кипре корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, а также неприемлемыми действиями в отношении сотрудника посольства РФ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы", - указали в министерстве.

Россия требует немедленно освободить задержанного журналиста, также МИД РФ заявил послу Кипра в Москве Кипросу Йоргаллису протест в связи с провокационными действиями республики в отношении российского корреспондента и сотрудника посольства.

"6 октября в МИД России был срочно вызван посол Кипра в Москве. Ему заявлен категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении аккредитованного в Никосии корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, а также сотрудника посольства России Д. В. Дойникова при исполнении им служебных обязанностей <...> В результате он и находившийся на месте происшествия представитель нашей димписсии получили телесные повреждения, а сам Александр Гасюк с серьезной травмой руки был брошен за решетку <...> Потребовали от кипрской администрации немедленного освобождения российского корреспондента, исчерпывающих объяснений по поводу вопиющего инцидента и официальных извинений", - сообщили в российском дипведомстве.

РФ считает надуманными ссылки на якобы неподобающую деятельность собкора "Российской газеты", заявили в министерстве.

"Считаем абсолютно надуманными ссылки на неподобающую деятельность собкора "Российской газеты" и нарушение им административного режима пребывания на Кипре - тем более на фоне демонстративно провокационного и жесткого поведения кипрских силовиков. В МИД и МВД Республики Кипр даже не удосужились ответить на своевременно направленные соответствующие запросы нашего посольства в Никосии. Вместо этого сначала в ход были пущены приемы психологического давления, в том числе на семью журналиста, а закончилось все физическим насилием", - указали в министерстве.

Корреспондент "Российской газеты" Александр Гасюк был задержан 5 октября в Никосии. В момент задержания он находился в автомобиле около дома, где живет с семьей. К журналисту были применены силовые методы, в результате ему травмировали руку. Позже журналист был доставлен в больницу.