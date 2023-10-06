Случаи задержания российских журналистов за рубежом с 2020 года

На Кипре 5 октября задержали корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября 2023 года в Никосии (Кипр) с применением силовых методов был задержан корреспондент "Российской газеты" Александр Гасюк. 6 октября кипрский посол в Москве Кипрос Йоргаллис был вызван в МИД РФ из-за поведения властей республики в отношении российского журналиста. В тот же день стало известно, что Александр Гасюк освобожден и возвращается в Россию.

Белоруссия

9 августа 2020 года в Минске в день президентских выборов были задержаны за работу без аккредитации журналисты российского телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) - корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. 10 августа они были депортированы в Россию и получили запрет на въезд в Белоруссию сроком на пять лет. Кроме того, 9-10 августа во время разгона протестных акций в Минске были задержаны журналисты Антон Старков и Дмитрий Ласенко (представляли издание Daily storm), Максим Солопов ("Медуза", признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией), Илья Телиженко (Znak.com), военный корреспондент Семен Пегов, фотокорреспондент "России сегодня" Илья Питалев. 11-12 августа они были освобождены при помощи российского посольства и вернулись в РФ. 27-30 августа в Минске задержали корреспондентов ТАСС Сергея Бобылева, Наталью Федосенко, Юрия Шамшура и Ивана Колыганова, но после проверки документов отпустили. В дальнейшем в 2020-2021 годах в Минске задерживали корреспондентов ТАСС, МИА "Россия сегодня", агентства "Интерфакс-Запад", изданий "Коммерсант" и "Известия". Всех также отпускали после проверки документов.

Латвия

5 января 2023 года в Риге сотрудники Службы госбезопасности Латвии арестовали шеф-редактора "Sputnik Литва", гражданина Латвии Марата Касема. Журналист, постоянно проживающий в Москве, приехал в Ригу по семейным обстоятельствам: он хотел навестить больную бабушку. Пока он находился под арестом, она скончалась. Касему инкриминировались две уголовные статьи, включая шпионаж в пользу России. 27 апреля Марат Касем был выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде. 26 июля он покинул Латвию.

Литва

31 января 2020 года в аэропорту Вильнюса была задержана и провела пять часов в зоне пограничного контроля корреспондент телеканала "Звезда" Юлия Шатилова. Она прибыла в Литву, чтобы подготовить сюжет о деятельности поисковиков местной ассоциации военной истории "Забытые солдаты". В тот же день Юлия Шатилова была депортирована в Москву. В качестве официальной причины отказа во въезде в Литву была названа аннулированная шенгенская виза.

Молдавия

В ночь с 14 на 15 декабря 2021 года на вылете из Кишинева в Москву Службой информации и безопасности Молдавии был задержан российский журналист Семен Пегов. Он удерживался более одного часа, затем был отпущен. По информации, приведенной тогда депутатом Государственной думы РФ Артемом Туровым, Пегов занимался подготовкой видеосюжетов об истории и событиях приднестровского конфликта.

13 сентября 2023 года власти Молдавии депортировали руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Ему также выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну. В Генеральной инспекции по миграции республики сообщили, что "глава информагентства "Sputnik Молдова", гражданин РФ Виталий Денисов признан нежелательным лицом в Молдавии сроком на 10 лет" из-за "деятельности, угрожающей нацбезопасности".

Самопровозглашенное Косово

6 августа 2022 года журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова была задержана на погранпереходе в Косове (гособразование, созданное в результате одностороннего отделения края Косово и Метохия от Сербии в 2008 году). По словам главы МВД непризнанного образования Джелаля Свечлии, ее подозревали в шпионаже. 7 августа Дарья Асламова была освобождена. Выступая 9 августа на пресс-конференции в Белграде (Сербия), журналистка заявила, что намеревалась въехать в Косово с целью посещения местных монастырей. Также она сообщила, что на допросе после задержания от нее добивались признания в работе на российскую разведку.

Турция

3 декабря 2020 года сотрудники программы "Центральное телевидение" (НТВ) - репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин - были задержаны полицейскими в пригороде Стамбула. Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил ТАСС, что журналистов задержали недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов компания "Байкар Савунма", из-за отсутствия аккредитации. 7 декабря суд Стамбула освободил Петрушко и Малышкина из-под стражи. В ночь на 8 декабря они вернулись в Москву.