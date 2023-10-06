Полиция Кипра применила против собкора "Российской газеты" спецсредства и физическую силу

Александр Гасюк подтвердил, что при задержании у него была травмирована рука, после чего его доставили в больницу

НИКОСИЯ, 6 октября. /ТАСС/. Полиция Кипра при задержании корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка применила к нему спецсредства и физическую силу. Об этом сам пострадавший рассказал в пятницу в беседе с ТАСС.

"При задержании полиция Кипра в присутствии многочисленных свидетелей без видимых причин применила против меня спецсредства и грубую физическую силу", - сказал Гасюк. Журналист подтвердил, что при задержании у него была травмирована рука, после чего его доставили в больницу.

Как стало ранее известно, Гасюк был задержан 5 октября в 11:45 (время совпадает с московским) в Никосии. В момент задержания он находился в автомобиле около дома, где проживает со своей семьей. К журналисту были применены силовые методы, в результате ему травмировали руку.

По словам собеседника, во время задержания кипрские власти заявили о намерении его депортировать. "Полиция Кипра заявила о намерении депортировать меня с острова", - продолжил корреспондент "Российской газеты". Гасюк обратил внимание на то, что "официальных обвинений в каких-либо правонарушениях [ему] предъявлено не было".

Как сообщил Гасюк, при задержании ему было сказано, что его вид на жительство (ВНЖ) аннулирован из-за того, что он якобы представляет собой угрозу безопасности. "Я был проинформирован властями Республики Кипр о том, что имеющийся у меня и действующий до 2024 года рабочий ВНЖ досрочно аннулирован из-за того, что я якобы представляю угрозу "общественному порядку и безопасности" Кипра, а также нахожусь на острове нелегально", - продолжил Гасюк. При этом он отметил, что у него имеется действующая журналистская аккредитация, выданная Бюро печати и информации правительства Республики Кипр.