Антонов заявил, что США не смогли обосновать высылку двух дипломатов России

Посол России в Вашингтоне подчеркнул, что сотрудники посольства Соединенных Штатов в Москве "были уличены в действиях, не совместимых с дипломатической работой"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не смогли внятно обосновать решение о выдворении из страны двух сотрудников посольства России в Вашингтоне, речь идет о банальной мести, что не делает чести американской дипломатии. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя объявление Госдепартамента о высылке двух российских дипломатов.

"Могу подтвердить, что несколько дней назад власти США пошли на этот очередной конфронтационный выпад и объявили персонами нон грата двух дипломатов посольства России в Вашингтоне. Однако удивляет следующий факт: коллеги в Госдепе при вручении ноты о высылке зачем-то уверяли нас, что не намерены афишировать данный сюжет и делиться деталями с прессой. Как это уже неоднократно случалось раньше, нас опять ввели в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения. Администрации [США] важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа", - сказал Антонов.

"Примечательно, - подчеркнул посол, - что на мою просьбу во время встречи в Госдепе пояснить, в чем именно обвиняются наши товарищи, собеседники не смогли привести аргументов". "Если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять. Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии", - отметил Антонов.

"В этой связи хотел бы подчеркнуть, что сотрудники посольства США в Москве были уличены в действиях, не совместимых с дипломатической работой. Высланные американцы, по сути, занимались вмешательством во внутренние дела, пытались нанести ущерб нацбезопасности России. Любые акции такого рода будут решительно пресекаться и получат адекватный ответ", - добавил посол.

Действия американской стороны

Как сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в пресс-службе Госдепартамента, власти в Вашингтоне приняли решение предписать двум дипломатам российского посольства покинуть американскую территорию в ответ на недавний схожий шаг Москвы.

14 сентября МИД России информировал, что два сотрудника посольства США в Москве были объявлены персонами нон грата. Американский посол Линн Трейси была вызвана в МИД, где ей вручили ноту о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого и второго секретарей посольства. Этим двум сотрудникам дипмиссии США в Москве было предписано покинуть территорию России.

Первый секретарь посольства США Джеффри Силлин и второй секретарь Дэвид Бернстайн вели, по свидетельству МИД РФ, незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым. Последнему, как ранее заявляли власти, за материальное вознаграждение давались задания, целью которых было нанесение ущерба национальной безопасности России.

Ранее ФСБ РФ распространила видеозапись допроса бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Шонова, на котором он признал вину в сборе за вознаграждение данных о ходе специальной военной операции по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства - Силлина и Бернстайна. Шонову предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). ФСБ направляла повестки в посольство США, чтобы допросить работавших с Шоновым дипломатов.