Лавров заявил о накоплении конфликтного потенциала на ливано-израильской границе

Глава МИД РФ отметил, что идет достаточно серьезное "брожение" и на Западном берегу реки Иордан

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Конфликтный потенциал на ливано-израильской границе накапливается на фоне эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Сектор Газа объявлен целью ответных операций со стороны Израиля, идет достаточно серьезное "брожение" и на Западном берегу реки Иордан, конфликтный потенциал накапливается и на ливано-израильской границе", - сказал он.