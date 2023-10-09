9 октября, 10:50,
обновлено 9 октября, 11:10
Палестино-израильский конфликт

Лавров заявил о накоплении конфликтного потенциала на ливано-израильской границе

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД РФ отметил, что идет достаточно серьезное "брожение" и на Западном берегу реки Иордан

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Конфликтный потенциал на ливано-израильской границе накапливается на фоне эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

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"Сектор Газа объявлен целью ответных операций со стороны Израиля, идет достаточно серьезное "брожение" и на Западном берегу реки Иордан, конфликтный потенциал накапливается и на ливано-израильской границе", - сказал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичЛиванПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильГейт, Ахмед Абу, аль-
© Информационное агентство ТАСС
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