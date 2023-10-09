Лавров: Россия ожидает от Запада призывов к прекращению боев между Израилем и Палестиной

По словам главы МИД РФ, текущая позиция западных стран вызывает вопросы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что западные страны будут призывать к остановке боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, текущая позиция Запада вызывает вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Мы услышали соответствующие заявления наших западных коллег, которые осуждают атаку против Израиля, и мы рассчитываем, что они тоже будут призывать к остановке боевых действий, но их позиция вызывает серьезные вопросы", - сказал он.