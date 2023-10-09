9 октября, 10:54,
обновлено 9 октября, 11:09
Палестино-израильский конфликт

Лавров: Россия ожидает от Запада призывов к прекращению боев между Израилем и Палестиной

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы МИД РФ, текущая позиция западных стран вызывает вопросы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что западные страны будут призывать к остановке боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, текущая позиция Запада вызывает вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

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"Мы услышали соответствующие заявления наших западных коллег, которые осуждают атаку против Израиля, и мы рассчитываем, что они тоже будут призывать к остановке боевых действий, но их позиция вызывает серьезные вопросы", - сказал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильГейт, Ахмед Абу, аль-
© Информационное агентство ТАСС
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