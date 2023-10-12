Посол РФ заявил, что визит Ким Чен Ына порадовал друзей России и КНДР и огорчил врагов

Александр Мацегора отметил, что визит лидера КНДР прошел "в крайне сложной международной обстановке и стал важнейшим фактором не только региональной, но и глобальной политики"

СЕУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына воодушевил друзей России и КНДР на всех континентах и вызвал "истерику у врагов" двух стран. Об этом сообщила российская дипмиссия в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

Посол выступил с речью перед просмотром документального фильма о поездке Ким Чен Ына в Россию. Он отметил, что визит лидера КНДР прошел "в крайне сложной международной обстановке и стал важнейшим фактором не только региональной, но и глобальной политики". "Его успех порадовал друзей России и Кореи на всех континентах и вместе с тем вызвал истерическую реакцию в лагере наших общих врагов. Это значит, что мы все делаем правильно, мы стоим на справедливой стороне современного мира", - заявил Мацегора.

По его словам, хотя с момента визита прошло немного времени, саммит КНДР и РФ на космодроме Восточный можно назвать "историческим с полным на то основанием". "Владимир Путин и Ким Чен Ын провели глубокое обсуждение и достигли важных договоренностей по очень широкому кругу вопросов российско-корейского сотрудничества во многих областях", - пояснил посол. Он назвал итоги встречи четким руководством к действию.

Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября. Переговоры с российским президентом прошли 13 сентября на космодроме Восточный. Лидер КНДР посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, аэропорт Кневичи, фрегат "Маршал Шапошников". Он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.