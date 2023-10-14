Мирошник исключил возможность иммунитета для вывоза зерна после заявлений Зеленского

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима прокомментировал слова президента Украины о том, что зерновая сделка нужна для финансирования ВСУ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что зерновая сделка нужна для финансирования ВС Украины (ВСУ), ставят крест на любой возможности обсуждения иммунитета для каких бы то ни было украинских зерновых коридоров. Об этом заявил ТАСС посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Накануне Зеленский признал, что Киеву нужен зерновой коридор для финансирования ВСУ, заявив при этом, что "украинская армия, а именно заработная плата, полностью финансируется только Украиной, исключительно Украиной". Он добавил, что хочет усилить безопасность запущенного Киевом альтернативного зернового коридора в Черном море, для чего необходимы страхование кораблей, обеспечение конвоя и работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Все это Киев рассчитывает сделать за счет западных партнеров.

"В принципе, заявление Зеленского - это ответ западным покровителям, которые на протяжении последних месяцев откровенно лгали на многих международных площадках, требуя восстановления "зернового коридора" и рассуждая о его гуманитарной роли и спасении народов Африки от голода. После таких "откровений" можно обосновано говорить, что "зерновой коридор" - хоть прошлый, хоть нынешний - киевский режим рассматривает исключительно как часть своих военных действий и их обеспечения, а потому ни о каком иммунитете для "коридора" теперь просто не может быть и речи", - подчеркнул Мирошник.

По его словам, заявление Зеленского подтверждает, что целью "зернового коридора" никогда не была благотворительность и забота о "голодающих детях Африки", в основе ее для Киева были только коммерческие цели, в том числе лично Зеленского и его окружения, "прикрытие иммунитетом "соглашения" поставок вооружения и товаров двойного назначения для ВСУ, сохранение портов и их инфраструктуры, работающих на войну".

"Рассказы про то, что Киев сам финансирует ВСУ, - тоже манипуляция. На военные нужды Киев выделил меньше 1/10 части средств от тех, что направлены на содержание, вооружение, обучение украинских боевиков. 9/10 - это средства США и их западных сателлитов", - добавил дипломат.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа Военно-морские силы ВСУ объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".