Эксперт считает, что на Ближнем Востоке возник "идеальный шторм"

Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов отметил, что мирное решение возможно

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ситуация "идеального шторма" сложилась в зоне палестино-израильского конфликта, преодолеть ее может только консолидированная позиция арабских стран. При этом речи об их военном вмешательстве не идет, считает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

"Сейчас мы находимся в состоянии "идеального шторма" на Ближнем Востоке, а точнее в зоне палестино-израильского конфликта. Сложилось очень много факторов, которые сделали эскалацию насилия неизбежной", - сказал он в беседе с ТАСС. - У лидеров Ближнего Востока не останется другого выхода, чтобы избежать внутренней дестабилизации, кроме как попытаться найти возможности к совместному политическому демаршу. Речь не идет о военном вмешательстве, речь не идет об угрозе применения силы в отношении Израиля. Только консолидированная позиция былых врагов может поменять ситуацию".

Аналитик уточнил, что на радикальное осложнение ситуации в регионе повлияли как факторы внутри Израиля, где к власти пришел "крайне правый" кабинет министров во главе с Биньямином Нетаньяху, так и ситуация внутри ХАМАС. "ХАМАС впитало в себя значительные ресурсы Сирии, получив серьезную поддержку со стороны Ирана и "Хезболлах" со времен восстановления отношений. Также в борьбе за свою легитимность и позиции в секторе Газа ХАМАС за последнее время поглотило местные структуры ИГИЛ, и это тоже привело к его внутренней радикализации. Еще один влияющий фактор - соседство с зонами конфликтов в Сирии, нестабильным Ливаном, а также волнения на глобальном уровне. Те факторы, которые могли привести к политическому урегулированию, имели место быть только до 1990-х", - добавил он.

Бессилие глобальных институтов

По мнению Лукьянова, глобальные организации, такие как ООН, не способны оказать влияния на урегулирование палестино-израильского конфликта.

"В нынешних условиях ни ООН, ни любые другие глобальные организации не способны выступить посредниками в урегулировании этого конфликта. Авторитет ООН в глазах Палестины и в глазах Израиля по разным причинам приблизительно равен нулю. Инструментов повлиять на ситуацию у ООН сегодня нет. Последний крупный шаг ООН был с введением миротворцев после войны 1956 года. После того как миротворцы были выведены в 1967 году, у ООН нет и не было никаких рычагов влияния. Другой момент, что США, которые после завершения холодной войны взяли на себя функцию "жандарма" региона, в нынешних условиях не являются нейтральной стороной, встав на сторону Израиля. Таким образом, это лишает их возможности стать посредником в урегулировании", - рассказал эксперт.

В числе позитивных факторов для возможного политического урегулирования он отметил "осторожную нормализацию" отношений между Саудовской Аравией и Ираном, а также возвращение Сирии в Лигу арабских государств. "Это позволяет говорить о том, что в регионе появилась тенденция к тому, чтобы страны там начали выстраивать новую архитектуру безопасности, построенную на сотрудничестве и самостоятельном решении проблем региона. Прогресс сравнительно скромен, но это больше, чем было год назад", - сказал он.

Израиль "против всех"

Аналитик предположил, что арабские лидеры могли бы выступить с совместной позицией, которая могла бы быть поддержана Россией, Китаем и Индией, оказывающими значительное влияние на страны региона. Таким образом, по мнению эксперта, Израиль окажется в положении "один против всех".

"Речь о коллективном действии, которое может быть поддержано КНР, РФ, Индией, чьи отношения с регионом развиваются. В данном случае, если речь о надежде на "мирный исход" - она существует. Но для этого необходимо сделать очень много. Добавляет оптимизма то, что ближневосточные дипломаты не теряют надежды, продолжают работать, ведется активная работа Иордании, Египта по линии спецслужб и дипломатов, чтобы убедить Израиль в нецелесообразности продолжения агрессии. Но учитывая позицию кабинета Нетаньяху, сделать это очень сложно", - резюмировал он.