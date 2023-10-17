В Приангарье назначили и.о. мэра Тулуна вместо задержанного градоначальника

Им стал Андрей Нижегородцев

ТАСС, 17 октября. Назначен и.о. главы администрации города Тулуна в Иркутской области вместо задержанного по подозрению в мошенничестве с аварийным жильем Юрия Кариха. Им стал заместитель мэра Андрей Нижегородцев, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

"Вечером, как и обещал, заслушал доклад начальника управления региональной политики Александра Геннадьевича Гоголева из Тулуна. Он с коллегами изучил все документы, в том числе уставные. В итоге принято решение, что исполняющим обязанности главы администрации города будет заместитель мэра городского округа - председатель комитета по строительству и городскому хозяйству Андрей Артурович Нижегородцев", - написал Кобзев.

По его словам, основная задача сейчас - не допустить срыв отопительного сезона. "Продолжить выполнение поручений правительства страны по линии восстановления территорий. Идет бюджетное планирование, поэтому сейчас важно не упустить ситуацию, в ручном режиме управлять городским хозяйством", - пояснил глава региона.

Юрий Карих был задержан по подозрению в мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья 16 октября. По данным следствия, он вместе с другими чиновниками намеренно предоставил фиктивные данные для предоставления жилья людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продали, а деньги присвоили. Обвинение в мошенничестве предъявлено еще пяти фигурантам, в числе которых бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна.

Карих в 2010 году был выбран мэром Тулуна. Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны летних паводков. Сильнее всего от наводнения пострадал Тулун, где проживают около 40 тыс. человек. Вода в реке Ие поднялась до 14 м, вдвое выше критического значения. В 2022 году власти Тулуна сообщали ТАСС, что завершить программу переселения жителей города, дома которых в 2019 году пострадали от повышения уровня грунтовых вод, планируется в 2025 году.