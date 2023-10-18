РФ предложила дополнить бразильский проект резолюции осуждением удара по больнице в Газе

У проекта два недостатка: наличие формулировки, осуждающей действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, и отсутствие призыва к немедленному прекращению огня, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 18 октября. /ТАСС/. В бразильском проекте резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку не содержится призыв к немедленному прекращению огня, РФ дополнила осуждением удара по больнице в секторе Газа одну из своих ранее внесенных поправок к документу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Крупных недостатков у этого проекта два: наличие формулировки, осуждающей исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, что делает его политическим и несбалансированным; отсутствие призыва к немедленному прекращению огня", - написал Полянский.

В понедельник РФ предложила две поправки, одна из которых предлагает внести в текст осуждение ударов по Газе в целом, а вторая - призыв к гуманитарному прекращению огня. "Россия внесла две поправки к нему (проекту резолюции - прим. ТАСС) по этим сюжетам, которые будут голосоваться перед самим проектом. Поправку, которая касается осуждения ударов по Газе, мы сегодня дополнили осуждением удара по госпиталю Аль-Ахли в Газе", - сообщил дипломат.