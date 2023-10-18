Путин рассказал о трехчасовом разговоре с Си Цзиньпином

По словам президента, в ходе разговора подробно обсуждались ситуации на Ближнем Востоке и Украине

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продлились около трех часов, рассказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай. По его словам, в число тем, помимо двусторонней повестки, вошли Украина и Ближний Восток.

"Три часа мы разговаривали с председателем КНР, все и не расскажешь, - заметил Путин, - Для того, чтобы подробно все изложить, нужно тоже три часа". По его словам, "это вся двусторонняя повестка, много там вопросов - это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа".

"Обсуждали довольно подробно ситуацию и на Ближнем Востоке, - рассказал президент РФ. - Я проинформировал председателя и о ситуации, которая складывается и на украинском треке, довольно подробно".

"Все эти внешние факторы - это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие", - заключил Путин.

Встреча проходила на полях форума "Один пояс - один путь". Главы государств побеседовали как в расширенном составе - с участием представительных делегаций, так и в узком - в формате рабочего завтрака. Затем они пообщались тет-а-тет.

Это уже вторая встреча Путина и Си Цзиньпина в этом году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. А Путин в предыдущий раз посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.