Путин рассказал, что они полтора-два часа говорили с Си Цзиньпином "за чашкой чая"

По словам президента, они обсуждали некоторые вопросы "совсем конфиденциального характера"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что они в течение полутора-двух часов беседовали с председателем КНР Си Цзиньпином за чашкой чая и обсуждали некоторые вопросы "совсем конфиденциального характера".

"У нас был деловой обед в узком составе, где присутствовал министр иностранных дел, присутствовали с обеих сторон помощники, а потом председатель Си предложил нам уединиться, - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай. - Мы с ним беседовали с глазу на глаз, действительно, как и есть, именно за чашкой чая. Говорили часа, наверное, полтора, может быть, два, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз".

По словам российского лидера, это была очень продуктивная и содержательная часть разговора.

Это уже вторая встреча Путина и Си Цзиньпина в текущем году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. Президент РФ в предыдущий раз посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

В третьем форуме "Один пояс - один путь" в Пекине 17 и 18 октября приняли участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент РФ Владимир Путин прибыл в качестве главного гостя мероприятия.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.