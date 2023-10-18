Дума призовет ООН к мерам для предотвращения гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке

В пресс-службе ГД ранее пояснили, что председатель палаты парламента Вячеслав Володин поручил думскому комитету по международным делам подготовить обращение к всемирной организации с осуждением удара по больнице в Газе

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Обращение Госдумы к Организации Объединенных наций (ООН) и парламентам мира будет содержать призыв принять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке. Об этом написал в Telegram-канале глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"19 октября Государственная дума рассмотрит и, не сомневаюсь, примет обращение "К Организации Объединенных Наций, парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта" с призывом незамедлительно принять все возможные меры для прекращения кровопролития и насилия в отношении мирных граждан, а также предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке", - отметил парламентарий.

Ранее в пресс-службе Госдумы пояснили, что председатель палаты парламента Вячеслав Володин поручил думскому комитету по международным делам подготовить обращение Государственной думы к ООН с осуждением удара по больнице в Газе.

По палестинским данным, 471 человек погиб, 342 получили ранения в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине и Сирии, Египте, Иране, Ираке и Ливане объявлен траур. После удара был отменен четырехсторонний саммит в Аммане, в котором планировали принять участие президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, палестинский лидер Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.