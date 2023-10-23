Посол РФ: Москва больше не ориентируется на красные линии Берлина в передаче оружия ВСУ

Сергей Нечаев указал, что "номенклатура военных поставок Киеву очень широка"

БЕРЛИН, 23 октября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Российская сторона перестала ориентироваться на красные линии Берлина в вопросе поставок оружия Украине и должна быть готова к любому развитию ситуации. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено", - отметил он. Дипломат указал на то, что "номенклатура военных поставок Киеву очень широка". "Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО", - напомнил Нечаев. "По [крылатым ракетам] "Таурусам" правительство ФРГ пока проявляет сдержанность, но тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - заметил российский посол.

"После провала широко разрекламированного летнего контрнаступления ВСУ остро встает вопрос о том, как долго Берлин готов продолжать вкачивать немалые ресурсы в поддержку киевского режима", - заявил посол.

В начале октября, после нескольких месяцев размышлений, канцлер Олаф Шольц принял решение пока не поставлять Украине ракеты Taurus. После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде он объяснил свой предварительный отказ тем, что хочет избежать эскалации конфликта. Канцлер также акцентировал внимание на том, что все решения относительно военной поддержки Украины должны быть тщательно взвешены. В то же время Шольц опасается, что Украина будет наносить удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.